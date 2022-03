LA SICILIA – Mancini allo stadio tra scetticismo e sorrisi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Un Catania bello a metà in campo, atmosfera gradevole sugli spalti, dove siede Benedetto Mancini “scortato” dal braccio destro Riccardo Fabbro, prossimo Club Manager, ed i suoi uomini fidati, Fabrizio De Micheli in primis: “Per i risultati serve pazienza, chi lavora sbaglia ma il lavoro alla fine paga e siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano”, ha dichiarato il dirigente candidato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, intercettato nel pre-partita. Sguardi d’intesa e qualche foto, lo scetticismo resta ma di sorrisi se ne vedono e non sono pochi. Pollice in alto ai curiosi, Mancini non teme le critiche e “rilancia”, chiedendo quella fiducia in passato riposta dalla tifoseria e la città a chi – lo dicono storia e fatti – non la meritava.

