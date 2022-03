CATANIA: avanti con l’esercizio provvisorio, sul fronte rogito ancora nessuna novità

Quella che doveva essere una formalità rischia di diventare la prosecuzione di un’agonia. Niente firma del rogito notarile, niente atto per l’acquisizione del ramo sportivo d’azienda del Calcio Catania. Benedetto Mancini, Amministratore Unico della FC Catania 1946 recentemente costituita è chiamato ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte e da assumere. E’ questo il nodo da risolvere.

Secondo indiscrezioni il problema sarebbe legato alla fideiussione collegata all’attività del manager, in Bulgaria, non considerata accettabile dal Tribunale e dalla Federcalcio (fonte La Sicilia). Sta di fatto che il notaio stesso concederà il via libera solo quando tutte le parti in causa avranno fornito e ricevuto le dovute garanzie. Il tempo passa, l’attesa continua. Intanto va avanti l’attività del club in esercizio provvisorio, essendone stata estesa la durata dai curatori fallimentari fino al 19 aprile. Da tempo la piazza invoca fatti concreti e non chiacchiere, la svolta però tarda ad arrivare. Fino a quando si vivrà nel limbo dell’incertezza?

