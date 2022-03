CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, Lodi evita il ko. Sorriso Giarre, Biancavilla interrompe serie negativa di risultati

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nel campionato di Serie D. L’Acireale pareggia all’ultimo assalto sul campo del San Luca. Il rigore dello specialista Lodi al fotofinish evita la sconfitta ai granata dopo il momentaneo vantaggio di Bruzzaniti. Male il Paternò che domina l’incontro per lunghi tratti ma torna dalla trasferta di Lamezia Terme con zero punti in tasca. La Piana sblocca il risultato in favore dei paternesi, ma nel corso del secondo tempo Miceli e Maimone ribaltano tutto per il definitivo 2-1. Paternò che chiude l’incontro in dieci uomini per l’espulsione dello stesso La Piana.

Per il Biancavilla arriva un punticino dopo sette sconfitte consecutive. Fermato sul pari il Trapani che, dopo avere trovato la via della rete al 26′ con Vitale, subisce nei minuti finali del match l’1-1 di Spadoni su rigore. Importante successo di misura di un Giarre determinato e volitivo che piega le resistenze della Sancataldese trovando al 75′ con un penalty trasformato da Cannavò il gol della vittoria (1-0).

Come cambia la classifica del girone I di Serie D:

Gelbison 64 Cavese 59 Lamezia Terme 58 Acireale 54 S. Agata 45 Paternò 44 Cittanova 42 Pol. Santa Maria Cilento 38 Real Aversa 36 Portici 36 Licata 34 Trapani 34 San Luca 34 Sancataldese 29 Giarre 24 Rende 23 Castrovillari 23 Troina (-6) 16 Biancavilla 14

