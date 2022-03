STAMPA MOLISANA: “Il Catania attacca, ma il Campobasso rimonta e resiste dopo un primo tempo da dimenticare”

Vediamo come la stampa molisana commenta il risultato di parità maturato nella sfida Catania-Campobasso allo stadio “Angelo Massimino”.

Il Quotidiano del Molise evidenzia l’importanza della prosecuzione della striscia positiva per la squadra allenata da Mirko Cudini, parlando di “rimonta e resistenza” a Catania, aggiungendo: “Squadra ostica. Per tutti. Il Lupo esce indenne anche dal “Massimino” di Catania, soffrendo maledettamente nel primo tempo e giocando una ripresa di maturità, anche quando – in dieci contro undici – i padroni di casa apparivano in grado di spuntarla. Un punto fondamentale per la classifica e per un morale già di per sè rinfrancato dalle ultime positive uscite. Ora la classifica recita: a quota 37 la salvezza è sempre più vicina. Il Campobasso c’è, arcigno come non mai”.

Su cblive.it viene messo in risalto l’atteggiamento del Campobasso nel secondo tempo che ha portato al pari di Bontà, rispetto ad una prima frazione in cui i rossoblu subiscono l’aggressività dei padroni di casa ed accusano il peso psicologico dello svantaggio pressochè immediato, parlando di “punto utile più al Campobasso che allunga sulla zona calda della classifica”.

Su primonumero.it si legge: “Capitan Bontà evita la sconfitta, il Campobasso strappa un grande pari a Catania”; “Dopo un primo tempo da dimenticare, i molisani si riscattano nella ripresa, quando riescono a siglare la rete che consentirà loro di portare a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Un risultato ancora più importante se si considera che il Campobasso ha giocato in inferiorità numerica l’ultima fase, quella più calda, della gara”; “E’ un’altra serata emozionante per i circa 70 tifosi partiti dal Molise…”.

“Il Catania, attacca, vuole vincere davanti al nuovo Presidente, ma i lupi fanno buona guardia e portano a casa un risultato di parità meritato anche perché ottenuto in dieci uomini”, rileva informamolise.com.

