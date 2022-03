CATANIA: Greco e Moro tornano in sede dopo il 5-0 ai danni della Norvegia

Arrivato l’esordio stagionale per Jean Freddi Greco con la Nazionale Under 20 nel torneo Otto Nazioni contro la Norvegia. Il centrocampista attualmente in forza al Catania è sceso in campo dal 1′ giocando per oltre un’ora, dopo che nella precedente sfida alla Germania rimase in panchina. Luca Moro, invece, in quel caso venne inserito nell’undici di partenza e stavolta è subentrato nel finale. 5-0 il risultato finale in favore della squadra di Bollini. Vantaggio con l’attaccante della Salernitana Vergani e poi raddoppio con Sekulov. Oristanio, al 70’, fa 3-0, quindi c’è tempo per assistere alla doppietta personale di Vergani (75’) e al sigillo personale di Leone, che nel recupero fissa il risultato sul pokerissimo azzurro. Oggi Moro e Greco faranno ritorno in sede per allenarsi con i compagni e preparare il match di Potenza.

