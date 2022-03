LA SICILIA – Lunga notte di attesa per il Catania, Mancini può firmare il rogito

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Oggi Benedetto Mancini dovrebbe firmare il rogito per ricevere dal Tribunale il ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania. Sabato scorso sono stati esaminati i documenti per arrivare in tempi stretti all’appuntamento odierno. Si comincia in notturna, alle 20, nello studio catanese del notaio Andrea Grasso, professionista di navigata esperienza che gode di grande stima nell’ambiente. Se il confronto con i curatori si protrarrà finoa a tardissima sera, evidentemente ci saranno gli elementi per approfondire e concludere l’operazione. Che, come ribadito dallo stesso Mancini, semplice non è. Si sta trattando un passaggio epocale del calcio cittadino da una gestione della curatela a una società che è stata appositamente creata. Il passo successivo sarà chiedere alla Federcalcio il titolo sportivo per organizzare l’immediato futuro. Tra iscrizione, affiliazione, fidejussione, spese per raffrozare il gruppo, monte stipendi e altro Mancini dovrà mettere a disposizione una somma vicina ai dieci milioni di euro.

