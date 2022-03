CATANIA: respinto il reclamo della Procura federale, resta il -2

La Corte Federale d’Appello ha dichiarato irricevibile il reclamo incidentale e respinge il reclamo principale e, per l’effetto, conferma nei confronti della società Calcio Catania S.p.a. la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. La Procura della FIGC aveva chiesto d’infliggere alla società rossazzurra un -4, rivedendo quindi la decisione assunta tempo fa di sanzionare il Catania con due punti di penalità. Non cambia nulla, invece. Il deferimento era scattato su segnalazione della Co.Vi.So.C. in relazione al mancato pagamento, entro lo scorso 18 ottobre, degli emolumenti di luglio e agosto 2021 e per il mancato pagamento a diversi tesserati della mensilità di giugno 2021.

