GUERINI su Moro: “Ora non segna a Catania ed è massacrato…”

L’ex rossazzurro Vincenzo Guerini ha parlato in diretta su TMW Radio, durante ‘Stadio Aperto’ del trend complessivo sui giovani da invertire in Italia, visto che non si punta ancora abbastanza su di loro: “Il discorso parte da lontano, ci vorrebbe l’aiuto dei mass media che non mettano pressione ai ragazzi così come una mentalità diversa, vedi Spagna o Inghilterra, che non avevamo e non abbiamo. Per noi un ragazzo di 21 anni è troppo giovane… Da soli, senza aiuto di società e media, gli allenatori però non possono fare niente. Ci vuole l’aiuto di tutti. A Catania c’è Moro che aveva segnato 21 reti in 20 partite, fare gol è sempre difficile per tutti. Ora non segna da poche gare ed è criticato, massacrato. Così non va, dobbiamo aspettare sui giovani. Ci facciamo male da soli”.

