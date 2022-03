CATANIA SOCIAL – Izco: “Non mollano i tifosi, non molliamo noi. La città è sempre rinata”

Messaggio social del centrocampista rossazzurro Mariano Izco, che riportiamo di seguito: “Melior de cinere surgo, lo insegna la storia, Catania non molla. Mai. La città è sempre rinata, più bella di prima nonostante tutto. La nostra gente non molla, non ha mai abbandonato la squadra, nemmeno per un secondo. E se a mollare non sono i nostri tifosi (i più danneggiati da tutta questa situazione), potete scommettere che non molleremo nemmeno noi. Finché ci sarà una speranza, noi ci saremo. Finché ci sarà qualcuno disposto a cantare per i nostri colori, noi scenderemo in campo per onorare la storia, la città. Catania non molla. Mai“.

