EX ROSSAZZURRI – Carboni: “Catania, c’era un’atmosfera unica. Onore ai tifosi, meritano rispetto”

L’ex centrocampista rossazzurro Ezequiel Carboni – che si gode l’inserimento nella lista delle pre-convocazioni dell’Argentina dei figli Franco e Valentin, ex Catania anche loro – rilascia alcune dichiarazioni imerito all’attuale situazione d’incertezza in casa Catania, a LaCasadiC.com:

“Provo grande tristezza, i tifosi sono sempre sul pezzo ma posso dire lo stesso dei giocatori e dello staff che antepongono la parte sportiva ai problemi, lavorando con i pochi mezzi a disposizione. Onore a loro. Ho seguito la vicenda Mancini, i relativi dubbi sull’offerta. Tra il Catania e la mia famiglia c’è una storia d’amore. Spero si trovi una soluzione seria per noi tifosi. Quando possibile guardo sempre il Catania. La squadra è forte, mi piace: lotta, corre e colleziona risultati importanti nonostante tutto. Anche se in casa, dopo il derby è mancata un po’ di continuità. Giocando a viso aperto l’organico è letale, grazie a gamba e qualità. È molto importante il contributo di Izco per la gestione delle partite. Gioventù ed esperienza sono sempre un bel mix. I tifosi hanno sofferto tanto. Non mi va di usare parole già sentite. Spero vada bene ma questo popolo merita una risposta. Positiva o negativa che sia. Ci vuole rispetto, sono con loro”.

Spazio anche ai ricordi della sua esperienza alle pendici dell’Etna: “C’era un’atmosfera unica e noi argentini siamo stati accolti come figli. Eravamo distanti da casa ma uniti da un comune ideale. Sento ancora tanti compagni come il Papu Gomez e lo stesso Izco. Momenti più belli? La vittoria contro l’Inter di Mourinho ma ci metto dentro anche i successi nei derby del 2009 e del 2011, entrambi 4-0. Uno in trasferta col gol di Mascara, uno in casa. Simeone? Del Cholo Simeone parla il suo importante percorso all’Atletico, io ricordo un grande professionista e un motivatore competente. Ho imparato da tutti ma apprezzo tanto Giampaolo, spero di andarlo a vedere. Mi sento vicino ai suoi metodi”.

