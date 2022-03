COPPA ITALIA SERIE C: la finale sarà Padova-Sudtirol

Il Padova attendeva la seconda finalista di Coppa Italia Serie C, al termine del confronto Sudtirol-Fidelis Andria. Gli altoatesini, forti dello 0-4 maturato nella gara d’andata, hanno strappato senza troppi affanni il pass per la finale imponendosi anche nel match di ritorno disputato in casa. Al 33′ Ortisi sblocca la gara in favore degli andriesi, ma prima dell’intervallo arriva il pari biancorosso con un colpo di testa di Fischnaller e, successivamente, il sorpasso con Shaka Mawuli. Nella ripresa, al 57′, ancora una volta a segno Fischnaller per il definitivo 3-1. La finale sarà quindi tra Padova e Südtirol: mercoledì 9 marzo il match di andata, mercoledì 6 aprile quello di ritorno.

