CUDINI (all. Campobasso): “Siamo partiti un pò in sordina, poi abbiamo meritato il pareggio”

Così l’allenatore del Campobasso Mirko Cudini a commento della prestazione offerta dalla sua squadra contro il Catania: “Siamo partiti un pò in sordina, andare subito sotto ci ha cambiato un pò i piani dell’incontro costringendo la mia squadra a sbilanciarsi maggiormente e concedere qualche ripartenza, dove gli etnei sono molto bravi e pericolosi ma da metà primo tempo in avanti siamo stati bene in campo, abbiamo cercato d’impostare e di fare la nostra partita. Mi è piaciuto il secondo tempo, nel corso del quale abbiamo pareggiato e giocato in inferiorità numerica, ma il carattere della squadra è venuto fuori e sta migliorando di gara in gara. In questa fase della stagione i punti contano, siamo venuti qua proprio per fare punti, non tanto per fare la partita perchè in questo momento non possiamo distrarci visto che i punti valgono doppio. Portare a casa un risultato positivo a Catania, contro un avversario che ha beneficiato psicologicamente della nuove situazioni societarie, non era facile ma penso che i pareggio sia anche meritato”.

