ESCLUSIVA – Stampa calabrese, Saverino: “A Vibo Valentia gara da tripla, Catania capace di tutto. L’assenza di Curiale peserà tantissimo”

Per saperne di più sulla Vibonese, in vista del match contro il Catania che verrà disputato domenica pomeriggio allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia abbiamo contattato il collega de ‘Il Quotidiano del Sud’ Roberto Saverino, che ha anche espresso alcune considerazioni sul Catania e ringraziamo per la cortese disponibilità:

La Vibonese arriva alla sfida avendo piegato le resistenze del Taranto. Quanto è importante questo successo per la squadra di Orlandi?

“È importante perché tiene accesa la fiammella della speranza. La strada per i play out era e rimane in salita, ma i tre punti, dopo quattro mesi senza vittorie, hanno dato qualcosa dal punto di vista del morale e dell’autostima”.

Stagione molto complicata fin qui per la Vibonese. Quali le cause?

“Ci vorrebbe un libro! La passata stagione, con la salvezza arrivata dopo tante sofferenze, evidentemente non ha insegnato nulla. Troppi errori di valutazione compiuti in sede di calcio mercato, dove la corsa al risparmio non ha pagato. Altro errore evidente: non aver preso con largo anticipo i rinforzi di gennaio, nonostante il rinvio di alcune giornate, cosa che avrebbe dovuto favorire la Vibonese. Invece sono arrivati nuovi elementi, alcuni con una preparazione non ottimale, a ridosso di gare importanti. Squalifiche e infortuni hanno fatto il resto”.

Quanto peserà l’assenza di un giocatore come Curiale?

“Tantissimo, sia per il valore del calciatore, sia perché in organico non c’è un elemento con le sue stesse caratteristiche. Alla Vibonese nel girone di andata, fra le altre cose, è mancato proprio un calciatore come Curiale”.

Le agenzie di scommesse indicano il Catania leggermente favorito domenica. Ritieni che i rossazzurri possano conquistare i tre punti?

“È una sfida da tripla. Il Catania segna molto, ma subisce altrettanto, però è capace di tutto. La Vibonese viene da una vittoria che potrebbe aver dato alla squadra la spinta per compiere l’impresa”.

A proposito del confronto in programma al “Razza”, quali saranno le principali insidie per il Catania?

“Le principali insidie potrebbe portarle Spina, la cui velocità mette spesso in difficoltà gli avversari. Il rientrante Golfo è un altro che può fare la differenza, anche se quest’anno, per vari motivi, raramente ha lasciato il segno”.

Che tipo di partita ti aspetti?

“Scorbutica per entrambe le squadre. Il Catania ha dimostrato di non farsi condizionare dalla situazione societaria. La Vibonese è obbligata a vincere. Il punto serve poco a entrambi”.

Quale undici potrebbe opporre Orlandi al Catania?

“Mengoni fra i pali, Corsi, Suagher, Polidori e Mahrous in difesa. A centrocampo Zibert, Basso, Gelonese e Golfo e lì davanti Volpe e Spina”.

