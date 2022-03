EX ROSSAZZURRI – Biato: “Catania, squadra dimostra grande valore. Bellissimo avere una forza del genere”

Enzo Maurizio Biato, ex preparatore dei portieri del Catania tra il 2012 e 2015, ha commentato le vicende della società rossazzurra ai microfoni di tuttoc.com: “Queste vicende se le portano dietro da tanto. Il problema è grande ormai da diversi anni. Hanno messo su tanti debiti al punto da non riuscire a far fronte agli stessi. Hanno cercato una soluzione territoriale, ma ormai era una situazione più grande di loro. Nonostante tutto, sul campo la squadra ha sempre dimostrato un grande valore. Baldini ha dichiarato che avrebbe potuto dimettersi venti volte ma non l’ha mai fatto? Io credo che gli faccia solo onore. Lavorare in quelle condizioni non è facile. A Catania per fortuna ha dalla sua parte i tifosi, che tengono tanto alla squadra e si sono dimostrati una forza. Faccio i complimenti allo staff, all’allenatore e ai giocatori che sono rimasti e stanno onorando una città più che una squadra. Fa specie vedere una squadra con difficoltà enormi lottare per un posto nei playoff. Stare senza stipendio porta problemi ma vedere una forza del genere è bellissimo. Nelle difficoltà assolute si raggiungono risultati impensabili. Mancini? Mi auguro che riesca a dare consistenza alla gestione per poi volare verso lidi migliori”.

