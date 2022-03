CALCIO SICILIANO – Castagnini (D.S. Palermo): “Silipo? Abbiamo detto no al Catania”

Il Direttore Sportivo del Palermo Renzo Castagnini parla ai microfoni di ‘Football Club’, su Trm, dell’interesse manifestato dal Catania a gennaio per l’esterno offensivo Fausto Silipo rilasciando le seguenti parole evidenziate da ilovepalermocalcio.com: “Secondo Pellegrino sono stati vicino. Silipo ce l’hanno chiesto e abbiamo detto di no, solo questo. Non c’è stata alcuna trattativa. Ce l’hanno chiesto e abbiamo rifiutato. Non era nelle nostre idee privarcene. E’ un calciatore importante e di qualità, però si deve mettere a servizio della squadra per poter giocare. Deve crescere”.

