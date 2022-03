EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Mancini, i tifosi del Catania si sentono ancora una volta traditi…”

L’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’ su TeleJonica “bacchetta” l’imprenditore Romano Benedetto Mancini elogiando una volta di più squadra e staff tecnico del Catania. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Se tutto fosse stato fatto nei tempi giusti, avremmo commentato qualcosa di diverso. Si sapeva che ci fossero duemila pagine da leggere, fogli da compilare e documenti da consegnare entro le ore 12:00, quindi era concreto il rischio di sbagliare anche una virgola mandando tutto a quel paese. Perchè non pensarci 3-4 giorni prima? Il sig. Mancini in due minuti ha fatto più danni di Pulvirenti e della Sigi e per riconquistare il popolo di Catania deve scalare non montagne, ma tante tante altre cose. Ha dato una speranza ad un milione di persone che negli ultimi 5-6 anni non hanno più visto la luce. Le persone si sono sentite ancora una volta tradite. La squadra? I giocatori non hanno nulla da perdere, sanno a cosa purtroppo vanno incontro. Hanno fatto il loro dovere, grosso plauso a squadra e staff. Sono consapevoli che ormai devono guardare al proprio Io, mettendo da parte tutte le chiacchiere, specialmente quelle delle ultime ore”.

