STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Catania, vero e proprio disastro a Foggia. Partita mal preparata da tutti…”

Il portale nazionale tuttoc.com parla di “sconfitta e giornata da incubo per il Catania” a Foggia. Non potrebbe essere altrimenti dopo il clamoroso 5-1 che la squadra di Zeman ha inflitto ai rossazzurri. “Una partita difficile da spiegare a tutti i tifosi etnei che già vivono una stagione tribolata e che sperano in buone nuove con l’insediamento di Mancini al timone della società – si legge – Soprattutto nel primo tempo si consuma la tragedia sportiva del Catania. Cinque gol presi in un solo tempo testimoniano sicuramente di una partita mal preparata da tutti e senza la giusta cattiveria agonistica. Un vero e proprio disastro. Foggia, invece, semplicemente spettacolare. Potremmo dire semplicemente ‘zemaniano’. Spettacolo assoluto soprattutto nel primo tempo con ordinaria amministrazione nella ripresa”. Tornando sulla prestazione degli etnei, leggiamo anche che “tutti i giocatori del Catania meritano una pesante insufficienza: partitaccia da archiviare in fretta per i ragazzi di Baldini”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***