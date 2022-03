GIOVANILI CATANIA: Under 15/17 impegnate col Bari, Primavera a Potenza

Sabato e domenica, giovanili rossazzurre in campo. La Primavera di Orazio Russo disputerà l’ultimo turno della stagione regolare a Potenza dopo la sconfitta casalinga maturata contro il Foggia. Domenica l’Under 17 riceverà a Torre del Grifo il Bari e anche in questo caso si proverà a riscattare il precedente ko maturato al cospetto del Catanzaro, ma sarà una sfida dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Di scena sui campi del Village anche l’Under 15 e sempre per affrontare i biancorossi pugliesi, in questo caso i giovani di mister Bellia sono reduci dal successo di misura ottenuto contro il Catanzaro per effetto del gol di Sugamiele siglato al 25′ del secondo tempo.

