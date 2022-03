LA SICILIA – Catania, Mancini completerà i versamenti o perderà la caparra?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Confermato il versamento di 125mila euro alla Curatela, si attende il prossimo passo da Benedetto Mancini. Se l’imprenditore romano verserà il resto (375mila euro per arrivare al totale di 500 richiesto dal Tribunale) entro il 15 marzo potrà continuare a gestire il Catania. Ma se dovesse presentarsi un competitor a parità di condizioni e offerte, saranno i curatori a scegliere la soluzione più adeguata per individuare il proprietario, non avendo previsto il Tribunale la gara al rialzo, ma sarà successivamente agli interessati la modalità per procedere alla competizione. Se Mancini non completasse i versamenti, perderebbe la caparra già versata. Per dare stabilità al progetto, in ogni caso, occorre un piano industriale e non certo tappare falle senza dare continuità e futuro al calcio cittadino. A suo tempo verrà discusso il nodo Torre del Grifo, la cui gestione resta appetibile: bisognerà trattare il piano di versamento delle rate con il Credito Sportivo.

