LA SICILIA – Catania femminile, le ragazze al fianco della squadra di Baldini

“Non ce la siamo goduta quella vittoria perchè siamo consapevoli del momento che vive il Catania di Serie C e i giovani del vivaio”. Frase già pronunciata nei giorni scorsi e ribadita nelle ultime ore dal tecnico del Catania Femminile Peppe Scuto dopo il successo ottenuto sul terreno del Castrolibero. C’è un forte senso di appartenenza al Catania, testimoniato anche dal fatto che sabato le ragazze erano allo stadio per sostenere i colleghi del Catania maschile. “Tre delle nostre tesserate – ha spiegato l’allenatore – sono reduci dall’esperienza in Nazionale Under 20 (Maria Di Stefano, Costanza Pennisi e Viola Orlando), altre 9 parteciperanno martedì allo stage regionale Under 15 della Sicilia orientale a Torre del Grifo. Vogliamo fare crescere il movimento etneo e ho la fortuna di allenare atlete che hanno entusiasmo e margini di miglioramento”.

