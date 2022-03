ITALIA UNDER 20: Moro in campo, Greco in panchina ad Ascoli. Lunedì sfidano la Norvegia

Davanti a 3.600 spettatori al “Del Duca” di Ascoli, l’Italia Under 20 non riesce a superare la Germania nel penultimo incontro del Torneo 8 Nazioni. Il match termina 1-1 con Vergani che, sfruttando la superiorità numerica (alla fine saranno due gli espulsi della formazione ospite), sigla il pari a 15 minuti dal termine dopo il momentaneo vantaggio di Tauer. Tedeschi che mantengono la vetta della classifica a +1 proprio sull’Italia seconda. Moro è stato schierato tra i titolari fornendo un valido contributo alla causa azzurra e mancando un gol poco prima di essere sostituito al 57′. Greco, invece, è rimasto in panchina. L’Italia continuerà ad allenarsi ad Ascoli per altri due giorni, domenica è invece prevista la partenza per la Norvegia dove lunedì alle ore 18, a Sapsborg, sfiderà la Nazionale di casa nell’ultimo match del torneo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***