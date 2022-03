LA SICILIA – Pino: “Orgoglio difficile da spiegare, il mister si è fidato di me. Il destino mi ha riportato a Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Seconda partita in questo campionato per il 19enne difensore del Catania Simone Pino che, in aggiunta alle dichiarazioni rilasciate nel post gara del “Partenio-Lombardi”, concede un’intervista al quotidiano locale: “L’esultanza di fronte al pubblico arrivato fino ad Avellino, momento intenso che resterà nella mia mente. Orgoglio difficile da spiegare, da agosto a oggi ho sostenuto un percorso di crescita che deve proseguire. Mister Baldini si è fidato di me in un momento complicato, ringrazio lui e il direttore Pellegrino che mi ha voluto. Nel percorso che mi ha portato dalla scuola calcio della Belpassese al Catania mi hanno guidato Andrea D’Amico e Aldo Musumeci nei Giovanissimi, Gravino negli Allievi Regionali, Bellia negli Allievi Nazionali, Orazio Russo (Berretti), mi hanno guidato anche Giuseppe Mascara ed Ezequiel Carboni. Ho giocato poco nella Primavera della Lazio per via di infortuni muscolari a catena, non era mai successo. Il destino mi ha riportato a Catania. Meglio così, sto vivendo un’esperienza umana e tecnica in quest’annata”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***