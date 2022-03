LA SICILIA – Cataldi: “Catania esperienza forte e formativa, tifosi da brividi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista rossazzurro Riccardo Cataldi parla della sua esperienza sin qui alle pendici dell’Etna: “Devo continuare a pensare al modo in cui migliorare, il lavoro infrasettimanale è prezioso. I tifosi? Immagini da brividi. Invece di staccarsi si sono avvicinati tanto a noi, capendo le difficoltà, e ogni qual volta giochiamo in casa e finisce la gara trasmettono fiducia e affetto, anche quando non vinciamo ci sostengono, possiamo solo ringraziarli. Per la prima volta gioco davanti a un numero importante di tifosi, non pensavo ti potessero trasmettere tanto emotivamente. Tutto questo mi ha toccato. Ho 21 anni, sono un ragazzo senza esperienze simili. Sono rimasto impressionato. Baldini? Abbiamo un grande rapporto, mi ha dato la possibilità di vivere un’esperienza forte e formativa, ringrazio della fiducia anche il Direttore Pellegrino. Se Roma è stato un ottimo punto di partenza, Catania è il presente della mia vita calcistica”.

