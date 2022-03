LA SICILIA: “Catania capolavoro espugna Avellino sotto gli occhi di Mancini”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Un Catania capolavoro espugna Avellino. Leon Sipos fulmina gli irpini nella ripresa”. Titola così il quotidiano locale, parlando di “immediato riscatto” per poi aggiungere: “La squadra di Baldini cancella la disfatta di Foggia fornendo una prestazione coraggiosa e intelligente. Rimasti in 10, gli etnei resistono e ora sono in zona playoff”. Vengono sottolineati “il coraggio dei rossazzurri” e “le mosse vincenti di Baldini”. Si legge anche che “Gautieri le tenta tutte mandando in campo tutti gli attaccanti” ma, dopo 6′ di recupero, “finisce una sfida vinta con merito da un Catania rigenerato a tempo record soprattutto nello spirito e che adesso si trova in zona playoff. Meglio di così non si può”. Viene evidenziata anche l’esultanza incontenibile del Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino e la soddisfazione di Benedetto Mancini, presente nella tribuna del “Partenio-Lombardi”.

