LA SICILIA – Mancini, le prossime tappe. Esercizio provvisorio allungato di qualche giorno

“Quattro milioni per ripartire. Questa la somma che occorrerà da qui a giugno. L’imprenditore romano ‘parli’ con i fatti”. E’ quanto si legge nel quotidiano locale con riferimento ai prossimi passi da compiere per l’imprenditore romano. Il rogito notarile non è stato ancora firmato da Mancini (che intanto ha lasciato Catania), nè ha affidato la procura a qualcuno di sua fiducia, pertanto è stato possibile allungare tecnicamente l’esercizio provvisorio ancora per qualche giorno autorizzando i curatori la trasferta di Foggia e lo stesso probabilmente si farà per il recupero di Avellino. A proposito di Mancini, l’augurio è che dai fiumi di parole si passi ai fatti concreti superando i primi ostacoli di un percorso impegnativo. Nei prossimi giorni, oltre al rogito, Mancini dovrà fornire alla Lega una fideiussione di circa 500mila euro per garantire il pagamento degli emolumenti ai tesserati fino al 30 giugno. Nel frattempo prenderà in mano la squadra, affrontando i costi di gestione come trasferte e altro, provvedendo il prossimo 5 giugno al pagamento dei debiti sportivi (ammontano a circa 2.8 milioni ma si confida in una riduzione). Si chiuderà con un’altra fideiussione alla FIGC sui 2 milioni per ottenere l’ok alla nuova matricola e l’iscrizione al campionato.

