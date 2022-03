LA SICILIA – Tifoseria divisa, entusiasmo ma anche dubbi su Mancini

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’aggiudicazione dell’asta per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania in favore di Benedetto Mancini ha rinnovato l’entusiasmo dei tifosi che sperano nel rilancio rossazzurro. La stessa tifoseria però resta in un certo senso divisa, e bisogna comprenderla dopo aver sperato in una Sigi che ha commesso errori grossolani, dilaniata da diatribe interne che hanno peggiorato una situazione già compromesse. Tocca al sig. Mancini assumersi ogni responsabilità sul futuro del Catania in questo momento. I tifosi attendono i suoi prossimi passi e, nel frattempo, confermano il loro attaccamento alla squadra, attesa da una doppia trasferta che rappresenta un altro difficile esame.

