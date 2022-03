LA SICILIA – Pellegrino: “Catania, non mi rassegno. Sarebbe umiliante l’esclusione dal campionato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino attende novità importanti in merito al presente rossazzurro: “Non voglio pensare al peggio. Sabato i nostri impareggiabili sostenitori sono stati ancora una volta eccezionali e la squadra ha ripagato la fiducia del suo pubblico con una vittoria meritata frutto di una prestazione super. No, non può finire così dopo il bel messaggio lasciato a squadra e tifosi alla città. Non voglio rassegnarmi. Aste deserte? Pur comprendendo il difficile periodo, mi attendevo una risposta diversa da chi è nelle condizioni di tenere a galla il Catania. E’ umiliante che una squadra possa rischiare l’esclusione dal campionato dopo avere dato tantissimo. Senza la penalizzazione saremmo già salvi e continuando di questo passo potremmo anche ambire ai playoff. Baldini non si è mai perso d’animo centrando buoni risultati, nessuno può immaginare i sacrifici che abbiamo dovuto compiere. La rosa è stata allestita anche in chiave futura, abbiamo un bel settore giovanile. Ringrazio tanto i curatori che hanno compreso le difficoltà e si sono subito prodigati per garantire un futuro al Calcio Catania. Ci hanno dato tanta forza e sono ovviamente sottintesi i meriti del tecnico e di tutta la squadra. Ora non ci resta che aspettare l’atto finale”.

===>>> UFFICIALE: il Tribunale concede altri dieci giorni di esercizio provvisorio

