LA SICILIA – Pellegrino: “Vibonese e Campobasso tappe clou, inopportuno parlare di progetti futuri adesso”

Il Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino al quotidiano locale: “Chiedo solo che il nostro tecnico e i giocatori possano affrontare le prossime due partite nelle condizioni psicologiche migliori godendo della fiducia dei nostri impareggiabili sostenitori. Un rapporto bellissimo che ha contribuito notevolmente ad ottenere brillanti risultati. La trasferta di Vibo e la successiva gara casalinga contro il Campobasso sono due tappe clou del nostro cammino. Noi abbiamo una grande forza rappresentata dalla tifoseria e una squadra e un tecnico da tutelare, poi tra una settimama magari ognuno potrà dire ciò che vuole”.

A proposito delle voci su Giorgio Perinetti, dice: “Fuori luogo distrarre tecnico e giocatori in questo momento. Credo sia inopportuno parlare o ipotizzare progetti futuri a lunga scadenza. Si parla tanto di svolta, ma il problema è capire come e se avverrà questa svolta. Io so che un grande merito lo hanno i curatori che si sono subito prodigati per il Catania”.

