CURIOSITA’: Perinetti tra smentite e mezze verità. Il nome era saltato fuori anche a Rieti, ma Mancini…

Nelle ultime ore si è sparso il nome dell’esperto dirigente Giorgio Perinetti in orbita Catania, nell’ottica di un eventuale coinvolgimento con l’imprenditore romano Benedetto Mancini. Tra smentite e mezze conferme più o meno credibili, non è una novità assoluta che il profilo di Perinetti venga associato a quello di Mancini. Quando, qualche anno fa, l’imprenditore romano manifestò interesse per il Rieti, all’interno del progetto pensato da Mancini si parlò di investimenti importanti e oculati venendo affiancato proprio dall’ex Direttore Sportivo del Palermo Perinetti. Niente di tutto questo, poi, si materializzò. Nel giorno che doveva chiudere la trattativa con il presidente Riccardo Curci, infatti, il signor Mancini rinunciò all’acquisizione del Rieti Calcio. “Gli accordi precedentemente stipulati non soltanto verbalmente ma con una scrittura privata del 12/ 1/ 2021 presso lo studio dell’ avvocato Capua consistevano nella disponibilità del signor Mancini nel ripianare le perdite attraverso un bonifico di cui però non si è avuto alcuna evidenza”, scrisse la società reatina. La squadra, invece, parlò di “innumerevoli promesse non mantenute”, dichiarazioni di “cose non veritiere” e “prese in giro” di persone, famiglie, veri professionisti e un’intera città.

