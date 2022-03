EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Catania, squadra allo sbando ma lavoro egregio. Tifosi stanchi. Vibo importante trampolino di lancio”

Riportiamo alcuni commenti dell’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nei giorni scorsi durante la trasmissione ‘Unica Night’ su TeleJonica, in merito alle questioni societarie del Catania ed all’atteggiamento della squadra, che risponde come meglio non potrebbe alle vicende extra campo:

“Può darsi che, con l’estensione dell’esercizio provvisorio, in qualche imprenditore possa scattare la molla e provare ad acquistare il Catania dopo avere tentennato. Magari quella di Mancini di non avere completato l’iter per partecipare alla seconda asta è stata una strategia. Anche se il Catania dovesse prenderlo Mancini, però, poi alla FIGC cosa raccontiamo? Ci sarà il benestare della federazione? Il problema è questo, non se Mancini si aggiudica il bando o meno. Bisogna dare merito ai curatori, intanto, che hanno prorogato l’esercizio provvisorio perchè la squadra è ancora viva. Ci sono state tante chiacchiere in questi mesi sul piano societario, squadra e staff sono stati lasciati allo sbando totale, non sanno cosa fare, a chi devono rivolgersi per avere anche un minimo di conforto perchè stanno lì, vivacchiano alla giornata eppure il loro dovere lo fanno egregiamente”.

“Se questa squadra fosse stata tranquilla e a gennaio il club avesse potuto spendere qualcosina per effettuare altri 2-3 innesti importanti di categoria, allora si sarebbe potuto parlare di qualcosa di diverso. Giocandosela anche con le prime della classe e riportando la gente allo stadio. I tifosi si sentono traditi, sono stanchi dopo tante chiacchiere ma più vinci e più riporti entusiasmo in città. Questa è una squadra giovaniissima che non si è mai fatta carico dei problemi, ha dimostrato anzi di saper lottare ed è ben guidata, senza mai pensare a quel che accede fuori dal campo. La Vibonese? E’ ultima in classifica ma non bisigna fare scherzi mantenendo alta la concentrazione perchè questa gara può essere un trampolino importante per il prosieguo della stagione. Playoff? Le partite valgono tre punti. Il Catania può anche vincere con chiunque. Giusto dare un’occhiatina dietro, ma penso che la squadra non abbia niente a che vedere con chi sta dietro in classifica”.

