SERIE C: ecco le partite della 31/a giornata. Incroci importanti a Campobasso, Catanzaro ed Avellino

Detto della sfida tra Vibonese e Catania, la trentunesima giornata di Serie C regala tanti incroci parecchio interessanti ed affascinanti. La gara che, per questioni di classifica, interessa maggiormente gli etnei non può che essere quella tra Campobasso ed ACR Messina. La sfida salvezza del “Nuovo Romagnoli” vedrà scontrarsi rispettivamente 15a e 16a forza del campionato, con i peloritani attualmente a -1 dai molisani. Un successo dell’una o dell’altra squadra, potrebbe intaccare gravemente il morale dell’avversario in vista delle prossime settimane, risultando determinante in ottica salvezza diretta.

Altri scontri da non perdere sono quelli del “Partenio” e del “Ceravolo”. Ad Avellino i padroni di casa affronteranno il Palermo in una sfida tra due grandi realtà storiche del calcio italiano e degna di ben altri palcoscenici. Entrambe le formazioni erano partite inizialmente con l’obiettivo di contendersi il primo posto, salvo poi incappare in un percorso altalenante e discontinuo. Il match tra biancoverdi e rosanero sarà comunque fondamentale nello stabilire le gerarchie di posizionamento all’interno della griglia playoff. I riflettori del prossimo turno di campionato però non potranno che essere puntati tutti su Catanzaro dove i giallorossi, secondi in classifica, ospiteranno il Bari capolista. I sette punti di distacco tra biancorossi e calabresi sono un buon margine di sicurezza per i galletti che però, in caso di sconfitta, potrebbero clamorosamente riaprire i giochi in ottica primo posto.

In chiave playoff invece altri incroci importanti sono quelli tra Foggia e Picerno ed il derby campano Juve Stabia-Turris, tutte compagini separate da pochi punti di differenza. Interessanti anche le sfide tra Fidelis Andria e Latina (pugliesi in cerca di punti salvezza, pontini che sognano il consolidamento dei playoff) e Potenza–Taranto, con i lucani che, occupando attualmente il 18º posto, sperano di continuare a racimolare punti risucchiando la squadra di Latera.

Di seguito il riepilogo e gli orari del prossimo turno del Girone C della Serie C, in programma domenica:

Avellino-Palermo (ore 14:30)

Monterosi Tuscia-Monopoli (14:30)

Vibonese-Catania (14:30)

Campobasso-ACR Messina (17:30)

Catanzaro-Bari (17:30)

Fidelis Andria-Latina (17:30)

Foggia-Picerno (17:30)

Juve Stabia-Turris (17:30)

Potenza-Taranto (17:30)

Virtus Francavilla-Paganese (17:30)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***