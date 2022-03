LA VECCHIA: “Catania sfortunato ad avere incontrato adesso il Foggia. Nessun dramma e Moro tornerà presto al gol”

Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – è intervenuto nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television per commentare le ultime vicende della squadra etnea. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Il Catania è stato sfortunato ad avere incontrato il Foggia in questo periodo. Se lo avesse fatto due mesi prima probabilmente avrebbe anche vinto. Con le squadre di Zeman ci sta che perdi anche 5-1. Niente di cui vergognarsi, il Palermo ha preso 4 reti dai satanelli. Nelle ultime tre partite il Foggia ha segnato 12 gol e vanta il migliore attacco del campionato con 57 reti. Il Catania ha pescato il Foggia nel migliore momento della stagione per i rossoneri, non deve disperarsi e vanno riconosciuti anche i meriti della squadra di Zeman, non soltanto gli errori della squadra di Baldini. Foggia in forma strepitosa e nessun dramma per il Catania, che ha ancora buone chance da giocarsi nelle prossime partite. Partita nata storta e la forza oggettiva dell’avversario hanno fatto la differenza in un momento storico del campionato in cui capitano questi risultati. Nel prosieguo il Catania lotterà fino alla fine per conquistare i playoff e non è detto che non ci riesca”.

“Avellino? Il Catania non parte battuto, ritengo che possa almeno pareggiare. Moro? Deve pensare che Brunori si avvicina con 18 reti di cui solo due su rigore, Ferrante è salito a quota 15 ma trasformando un solo calcio di rigore, Moro invece dei 21 gol ne ha siglati 10 su rigore. E’ calato vistosamente ma questo titolo di capocannoniere sa di doverlo vincere e tornerà presto al gol”.

