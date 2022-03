LA VECCHIA: “Catania, vinci a Vibo per avvicinarti ai playoff. Mancini carta della disperazione. Errore Pec, non ci crede nessuno…” 

Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – è intervenuto nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television per commentare le ultime vicende della squadra etnea. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Non avevo dubbi che il Catania vincesse contro il Monterosi, anzi pensavo venisse bissato il 4-1 dell’andata perchè il Monterosi è una squadra che fa giocare, non si chiude. Mi sembrava più che logico che prevalesse il maggior tasso tecnico del Catania. Nonostante l’assenza di Moro non c’è stato alcun problema ed il Catania poteva realizzare qualche rete in più. Speriamo che questa vittoria abbia un seguito a livello di buone notizie sul fronte societario”.

“Il Catania possiede in rosa dei calciatori anche molto importanti per la C. La rete di Russini su punizione è merito dello stesso calciatore più che demerito del portiere. E’ una sua specialità, ricordiamo che Russini ha segnato su punizione anche a Catanzaro. Lorenzini ha sistemato la difesa ma vi sono altri giocatori importanti in rosa. Greco non è da C, assolutamente. Ha i numeri per scalare forse anche due categorie. Cito Albertini. Sipos boa centrale è un’ottima soluzione, si divora parecchie reti però è un ragazzo molto valido in attacco e crea spazio”.

“Il Catania non ha nulla da temere alle spalle in classifica. Non so se riuscirà ugualmente ad andare ai playoff, con un’altra situazione societaria sarebbe cambiato tutto. Potrebbe ancora inserirsi. Se il Catania gioca da Catania, la Vibonese domenica avrà poco da opporre. Speriamo bene. Se il Catania dovesse vincere sarebbe proiettato a due passi dai playoff. Credo che il Catania non fallirà l’appuntamento con i tre punti. Baldini? Questa stagione ha rappresentato il viatico per la carriera, lo merita. Per tanti altri calciatori idem. Moro è già arrivato in Serie A, Greco e Russini sono tutti giocatori che meritano una lode”.

“Mancini? E’ fuori dubbio che non si tratti di un errore per quanto concerne la PEC non inviata al Tribunale. Lo stesso peccato lo ha fatto a Latina, non versando poi il resto. Situazione triste. Ringraziamo i signori della Sigi che hanno fatto uno splendido lavoro, tanto che il Catania è arrivato a questo punto. Penso che peggio non potesse andare. E’ andata deserta anche la seconda asta ma qualcuno almeno una telefonata avrebbe dovuto farla. Non lo può prendere Baldini il Catania, nemmeno io, se lo avessimo preso lo avremmo gestito in maniera del tutto differente. Ne sono sicuro. Mancini può rappresentare la carta della disperazione, non so come si evolverà la situazione. Spero e penso sempre che Tacopina possa essere dietro tutto questo. Purtroppo lo hanno fatto andare via. Che la PEC avrebbe fatto quella fine lo avevano previsto a Latina. Mancini non mi venga a parlare di errori perchè non ci credono nemmeno i bambini analfabeti del Burundi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***