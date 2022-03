MANCINI: “Respingerò le dimissioni di Pellegrino”; PERINETTI: “Incontrerò Mancini, non lo conosco direttamente. Fascino Catania”

Ai microfoni di Repubblica si leggono alcune dichiarazioni rilasciate da Benedetto Mancini e Giorgio Perinetti, dirigente che lo stesso imprenditore romano ha accostato al Catania. Almeno per il momento respinte le dimissioni di Maurizio Pellegrino.

“Pellegrino e Baldini hanno fatto un ottimo lavoro – le parole di Mancini – ho già detto che respingerò le dimissioni. Sabato incontrerò a Roma Giorgio Perinetti, poi verrà qui ad assistere a Catania-Taranto. Dopo quarant’anni di lavoro è una garanzia per tutti. Con l’arrivo di Perinetti Pellegrino potrebbe scaricarsi di responsabilità”. E’ stato anche ribadito che “altri nomi della mia squadra di lavoro saranno Fabrizio De Micheli come direttore generale, mentre Dario Perugia sarà il responsabile dello staff sanitario, anche Riccardo Fabbro farà parte dell’organigramma”.

A proposito dell’ipotesi Catania, Perinetti si è espresso in questi termini: “Catania è una piazza importante e dal grande fascino ma non conosco direttamente Mancini. Lo incontrerò per farmi esporre il suo progetto e successivamente farò le opportune valutazioni”. Il nome di Perinetti associato a Mancini circolava già in passato, ai tempi dell’operazione Rieti.

