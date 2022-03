PANTANELLI: “Baldini ha fatto sentire tutti importanti. Pellegrino-Perinetti, dico la mia. Rogito? Aspettiamo la firma, sta diventando una telenovela”

L’ex portiere rossazzurro Armando Pantanelli, attuale collaboratore all’interno dello staff tecnico del Catania, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, su TeleJonica. Ecco un estratto ripreso da TuttoCalcioCatania.com:

“Mancini? Dobbiamo lasciarlo lavorare ma adesso è finito il momento delle chiacchiere. Tutti si aspettano i fatti e che riesca a risollevare le sorti della squadra, portandola nelle categorie che merita. Chi vuole fare parte del progetto deve sapere che al primo posto c’è Catania ed il Catania, tutto il resto è un contorno. Mancini ha detto tante cose belle, di prospettiva, ma bisogna farle. Io, comprassi il Catania, pagherei subito ai ragazzi gli stipendi di novembre e dicembre, che fanno parte del debito sportivo. Sarebbe un segnale importante e concreto da dare a squadra, staff e piazza. L’importante è non fare danni”.

“La squadra sta facendo bene con tutte le difficoltà dell’annata, il Direttore ha dimostrato di sapere fare tutto quello che richiedeva il suo ruolo, il mister con il proprio staff sta dimostrando di essere all’altezza. Credo sia la cosa più intelligente e giusta proseguire con l’attuale assetto sportivo. Adesso bisogna lasciare tranquilli i ragazzi, cercando di fargli concludere alla grande la stagione visto che si potrebbe anche sognare qualcosa in più”.

“Ero sicuro che ad Avellino avremmo fatto una grandissima prestazione dopo la cinquina di Foggia. Quello rossonero è l’avversario che mi ha impressionato di più nel girone di ritorno. Ha rifilato cinque gol anche al Campobasso, sono pimpanti e in grande forma. Li abbiamo affrontati nel loro periodo migliore. Adesso noi viviamo un bel momento sul campo, vediamo se si riesce a fare questo cambio di proprietà. Ci manca qualche punto in casa, fuori invece il cammino è stato ottimo. Con un pò più di pubblico, forse in alcune circostanze non avremmo perso tra le mura amiche“.

“Baldini? Grandissimo lavoratore, osserva tanto le squadre avversarie. Questo contribuisce a dare certezze ai giocatori. E si vede la forza del gruppo. Il mister ha fatto sentire tutti importanti, non solo quei 12-13 come avviene nella maggior parte delle rose. Gente come Izco e Claiton ha messo sempre a disposizione della squadra la propria esperienza, aiutando i giovani e aumentando il livello degli allenamenti e delle prestazioni. Adesso dobbiamo ripartire da quel che abbiamo dimostrato ad Avellino, essendo consapevoli della nostra forza e seguire le indicazioni del mister. Ormai vogliamo vedere la firma dell’atto e non parlarne più, perchè sta diventando una telenovela“.

“Perinetti e Pellegrino insieme nella prossima stagione? Sarebbero due galli nello stesso pollaio, non sarà semplice. L’importante è essere chiari da subito. Possono coesistere se hanno compiti differenti, altrimenti mi viene difficile pensarlo. Play Off? Abbiamo messo in difficoltà Bari, Avellino, Catanzaro, tutte le squadre di vertice. L’importante è arrivarci, poi ci toglieremmo molte responsabilità perchè nessuno ci chiederebbe di vincere i Play Off ma non per questo non possiamo sognarlo. Molti ragazzi hanno un premio per arrivare ai Play Off, quindi penso che meriterebbero qualcosa in più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***