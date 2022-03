CATANIA: squadra concentrata, aspettando per l’ennesima volta i fatti dall’extra campo

Giorni di chiacchiere e confusione in casa Catania, a seguito del rogito per l’ennesima volta rinviato. La squadra prova anche stavolta ad isolarsi dalle vicende che esulano dal rettangolo di gioco. Raramente, vedi Foggia, il gruppo ha risentito delle voci legate all’extra campo dimostrando grande compattezza nelle difficoltà. Il merito è stato più volte riconosciuto al comparto tecnico e sportivo, con in testa l’allenatore Francesco Baldini, bravo a trasferire ai ragazzi il giusto entusiasmo e la mentalità di chi sa di dovere reagire di fronte alle avversità. A testa alta.

Tra un paio di giorni si torna in campo per affrontare il Potenza e c’è la voglia di dare continuità al prezioso successo di Avellino. Ma dubbi e perplessità attanagliano l’ambiente, inutile nasconderlo. Oltretutto i giocatori non hanno ancora ricevuto convincenti risposte con riferimento alle mensilità non pagate. Al di là dei complimenti del sig. Mancini alla squadra e delle rassicurazioni verbali fornite dallo stesso, il clima non è sereno. Non lo sarà fino a quando non verrà dato seguito ai fatti.

Lo spogliatoio, però, è unito nella sua interezza e consapevole che non è arrivato il momento di gettare la spugna. Non adesso che la salvezza è quasi aritmetica e l’accesso ai Play Off poco distante. L’extra campo continua prepotentemente a bussare, con esso la voglia di giocare a calcio e la speranza di chiudere in bellezza una stagione a dir poco travagliata. La comitiva rossazzurra ci crede, la storia di questo campionato ha ancora qualcosa da raccontare. Non resta che attendere l’evolversi degli eventi, sperando di diradare le nubi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***