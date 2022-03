POTENZA-CATANIA: dirigerà Rutella, precedenti e statistiche arbitro in Serie C

Sono stati designati gli arbitri per la 16/a giornata di ritorno di Serie C. Dirigerà l’incontro Potenza-Catania, in programma domenica e valevole per il girone C, il sig. Daniele Rutella della sezione di Enna coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa (Avellino) e Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata). Quarto ufficiale Domenico Mallardi (Bari).

Rutella ha già diretto due gare del Catania: il 3-0 inflitto in Coppa Italia al Fanfulla il 4 agosto 2019 per effetto dei gol di Di Piazza, Sarno e Curiale ed il 2-0 ai danni del Palermo, in occasione del derby dello scorso mese di dicembre caratterizzato dalla doppietta di un super Luca Moro.

Sono invece cinque i precedenti del Potenza con il “fischietto” siciliano. Bilancio di due affermazioni lucane, altrettanti pareggi ed una sconfitta: Turris 0-1 Potenza (Serie D 2015/16), Juve Stabia 4-0 Potenza (Serie C 2018/19), Casertana 0-0 Potenza (Serie C 2018/19), Virtus Francavilla 3-4 Potenza (Serie C 2019/20) e Potenza 2-2 Rende (Serie C 2019/20). Quest’ultimo è anche l’unico precedente di Rutella allo stadio “Alfredo Viviani”.

In Serie C Rutella registra 78 presenze (26 nel girone A, 22 nel girone B, 24 nel girone C, 3 nei Play Off e 3 in Coppa Italia), 378 ammonizioni comminate (118 nel girone A, 104 nel girone B, 130 nel girone C, 16 nei Play Off e 10 in Coppa Italia), 28 espulsioni (11 rossi diretti, 17 doppie ammonizioni) e 24 rigori assegnati (9 nel girone A, 10 nel girone B, 3 nel girone C, 1 nei Play Off, 1 in Coppa Italia). Il bilancio nel gruppo C è di 12 vittorie per le squadre di casa (tra cui il derby Catania-Palermo sopracitato), 6 pareggi e 6 successo esterno. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento meridionale è Bari 1-0 Juve Stabia (16 marzo 2022).

