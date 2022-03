SERIE C: compensi agenti sportivi, Catania tra i club a quota zero euro

La FIGC ha reso noto i dati ufficiali che fanno riferimento ai corrispettivi comunicati a titolo di servizi resi da Agenti Sportivi per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda la Serie C il record appartiene al Pescara con quasi 776 mila euro, seguito dai quasi 558 mila euro della Virtus Entella. Alle spalle della società ligure figura la Triestina con 465 mila. Catania, Giana Erminio, Messina, Lecco, Paganese, Fiorenzuola, Vibonese e Grosseto uniche società a non avere corrisposto nulla.

Ecco i dati completi:

A.C. REGGIANA 1919 S.r.l. € 257.129,64

A.C. RENATE S.r.l. € 30.750,00

A.C. TRENTO 1921 S.r.l. € 12.931,00

A.C.R. MESSINA S.r.l. € 0,00

A.S. GIANA S.r.l. € 0,00

A.S. GUBBIO 1910 S.r.l. € 45.700,00

ACN SIENA 1904 S.r.l. € 10.608,00

AQUILA 1902 MONTEVARCHI S.r.l. € 6.410,00

AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. € 14.640,00

AZ PICERNO S.r.l. € 2.440,00

CALCIO CATANIA S.p.A. € 0,00

CALCIO FOGGIA 1920 S.r.l. € 80.756,10

CALCIO LECCO 1912 S.r.l. € 0,00

CALCIO PADOVA S.p.A. € 252.864,75

CARRARESE CALCIO 1908 S.r.l. € 69.804,73

CESENA F.C. S.r.l. € 128.352,30

DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. € 775.965,89

F.C. LEGNANO SALUS S.r.l. € 7.500,00

F.C. PRO VERCELLI 1892 S.r.l. € 76.627,70

F.C. SUDTIROL S.r.l. € 69.260,00

FERALPISALO’ S.r.l. € 138.487,45

FERMANA F.C. S.r.l. € 4.442,68

FIDELIS ANDRIA 2018 S.r.l. € 13.000,00

IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l. € 40.325.00

LATINA CALCIO 1932 S.r.l. € 20.080,00

LUCCHESE 1905 S.r.l. € 3.660,00

MANTOVA 1911 S.r.l. € 24.736,20

MODENA F.C. 2018 S.r.l. € 186.118,90

MONTEROSI TUSCIA F.C. € 16.330,00

OLBIA CALCIO 1905 S.r.l. € 17.446,00

PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. € 0,00

PALERMO F.C. S.p.A. € 422.368,01

PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l. € 43.309,80

POTENZA CALCIO S.r.l. € 68.801,60

PRO SESTO 1913 S.r.l. € 10.388,15

S.S. CITTA’ DI CAMPOBASSO S.r.l. € 8.101,62

S.S. JUVE STABIA S.r.l. € 45.407,37

S.S. MATELICA CALCIO 1911 S.r.l. € 14.640,00

S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l. € 14.016,00

S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. € 225.482,00

S.S. TURRIS CALCIO 1918 S.r.l. € 51.045,80

S.S.C. BARI S.p.A. € 397.163,08

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.r.l. € 8.250,00

U.C. ALBINOLEFFE S.r.l. € 57.383,00

U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. € 13.495,00

U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. € 190.219,20

U.S. CATANZARO 1929 S.r.l. € 121.760,00

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.r.l. € 17.060,00

U.S. FIORENZUOLA 1922 S.r.l. € 0,00

U.S. GROSSETO 1912 S.r.l. € 0,00

U.S. PERGOLETTESE 1932 S.r.l. € 10.00,00

U.S. PISTOIESE 1912 S.r.l. € 24.750,00

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l. € 464.373,60

U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l. € 0,00

U.S. VITERBESE 1908 S.r.l. € 65.616,00

VIRTUS ENTELLA S.r.l. € 557.996,40

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.r.l. € 79.191,40

VIRTUS VECOMP VERONA S.r.l. € 26.690,00

VIS PESARO 1898 S.r.l. € 97.109,40

TOTALE € 5.322.983,77

