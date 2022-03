POTENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Alfredo Viviani” contro il Potenza, valevole per la 35/a giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.44 e 2.70; la “X” tra 2.95 e 3.20; il “2” intorno a 2.60 e 2.70. Lo scenario è quello di un confronto molto equilibrato, con Catania e Potenza che hanno, in buona sostanza, le stesse probabilità di vittoria domenica in terra lucana. Da una parte la squadra di Arleo alla ricerca di punti salvezza, dall’altra il Catania a caccia dell’aritmetica permanenza e di un risultato favorevole anche in ottica Play Off. Il pareggio rappresenta l’esito meno probabile dell’incontro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***