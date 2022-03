DALLA CITTA’: lunedì al via iniziativa Catania Tu-Go

Scatta lunedì 4 aprile l’iniziativa “Catania Tu-Go” di un abbonamento integrato Metro/Bus promossa dall’Amministrazione Comunale di Catania, di utilizzare i fondi comunitari, incentivando l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in un’area urbana, fissando un costo di 20 euro per un anno, poco meno di 1,70 al mese e gratis per i disabili che viaggiano con la rete bus di Amts.

In dettaglio con questa iniziativa viene data la possibilità ai cittadini, di utilizzare liberamente autobus, metropolitana e parcheggi scambiatori spendendo 20 euro l’anno e offrendo alle persone con disabilità abbonamenti totalmente gratuiti per i bus Amts. Il progetto rientra in un piano green da 60 milioni sviluppato su più fronti collegati alla transizione ecologica, che comprende anche zone videosorvegliate da adibire ad aree pedonali per ZTL e auto elettriche, ma anche la riqualificazione di piazze e parchi.

