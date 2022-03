EX ROSSAZZURRI: Sassuolo, il catanese Leone firma il rigore che vale la conquista della Viareggio Cup

Il Sassuolo Under 18 allenato da Emmanuel Cascione batte in finale i nigeriani dell’Aex Transfiguration ai calci di rigore. Bis neroverde dopo il successo del 2017. Vinta una gara combattuta e sofferta. Tra i protagonisti il catanese cresciuto nelle giovanili del Catania Kevin Leone, che la Sampdoria ha ceduto in questa stagione al Sassuolo e sogna l’esordio in Serie A. Il ragazzo classe 2005 ha partecipato alla lotteria dei rigori calciando il penalty decisivo ai fini del successo emiliano. In precedenza aveva segnato due gol nella competizione, rispettivamente al cospetto di Fiorentina e Atalanta.

