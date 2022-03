PRIMAVERA: pari a Potenza, il Catania chiude il campionato al sesto posto

Nota stampa Calcio Catania

Potenza-Catania 0-0 è per i rossazzurri l’ultima gara nel campionato Primavera 3 edizione 2021/22: il pareggio conferma la notevole affidabilità in trasferta della squadra guidata da Orazio Russo, che vanta il secondo miglior rendimento esterno del girone C con 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi, raccolti nell’arco delle nove esibizioni fuori casa. Per Panarello e compagni matura inoltre il quinto “clean sheet” stagionale (quarto per Giorgio Coriolano). Gara equilibrata, caratterizzata da una prevalenza dei lucani nella prima frazione e dei giovani etnei nella ripresa. In classifica, al termine della regular season, Catania al 6° posto a quota 23.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Diciottesima giornata

Sabato 12 marzo – Stadio “Alfredo Viviani”

Potenza-Catania 0-0

Potenza – Rossi; Carbone, Murano, Volturno (26°st D’Aniello), Bisceglia (37°st Olive), Di Senso (18°st Ciliberti), Rotunno (37°st De Stefano), Buchicchio, Cristiano (26°st Miele), Genzano, Romano. A disposizione: Iacovino; Discianni, Misuriello, Guarino, Sabato, Vola, Corvo. Allenatore: Natiello.

Catania – Coriolano; Napoli, Scaletta, Giannone, Panarello, Magrì (15°st Papale), Al Sein, Cannavò (37°st Platania), Maltese, G.Russo (37°Sciuto), Russi (44°st Castillo). A disposizione: Romeo; Sclafani, Bonaccorso. Allenatore: Russo.

Arbitro: Daniele Braccolino (Potenza).

Assistenti: Federico Claps (Potenza) e Federico Specchio (Potenza).

Ammoniti: Bisceglia e Di Senso (P); Cannavò e Magrì (C).

Tempi di recupero: pt 0′; st 3′.

