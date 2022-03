VIBONESE: la lista dei convocati, cinque indisponibili contro il Catania

Sono venti i calciatori convocati dall’allenatore della Vibonese Nevio Orlandi quando si avvicina la gara valevole per la 31/a giornata di campionato di Serie C con il Catania. Come già riportato, tra gli ex rossazzurri dell’incontro non ci sarà Davis Curiale per squalifica. Squalificato anche Risaliti. Salteranno la partita, inoltre, Fomov, Zappa e Ngom.

Portieri: Mengoni, Marson.

Difensori: Blaze, Carosso, Corsi, Polidori, Alvaro, Suagher, Mahrous.

Centrocampisti: Basso, Bellini, Cattaneo, Gelonese, Panati, Zibert.

Attaccanti: Golfo, Grillo, La Ragione, Spina, Volpe.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***