PULEO: “Dispiace per il Catania, ma come si è potuto farlo iscrivere?”

L’ex difensore dell’Avellino Simone Puleo, ai microfoni di ‘Zona Verde’ su Sport Channel dice la sua in merito a quanto sta accadendo nella sponda rossazzurra della Sicilia: “Dispiace per il Catania, società storica. Poteva accadere a qualsiasi altro club ma in determinate situazioni non dovrebbe essere consentita l’iscrizione al campionato. Si sapeva già che il Catania avesse difficoltà a proseguire la stagione fino alla fine. Come si è potuto farlo iscrivere? Non parlo contro il Catania ma contro il sistema in generale. Fino a quando non si metterà un freno a queste iscrizioni fantasma sarà difficile. Bisogna dare atto alla Lega che alcune regole sono state modificate in meglio, ma bisogna essere molto rigidi in tema di iscrizione. Non ci si può permettere in un campionato professionistico fatto da grandissime piazze, di gente che ama veramente il calcio, di deludere in questo caso i tifosi del Catania nel vedere una società fantasma. E’ veramente brutto. Bisogna porre un rimedio intervenendo dall’inizio. Se si riesce in questo, molte meno problematiche avremo in futuro e molte società storiche andrebbero avanti con più facilità”.

