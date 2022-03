D’ANGELO: “Catania, i tifosi soffrono ma mi metto anche nei panni dei giocatori…”

Il centrocampista ex Avellino Angelo D’Angelo commenta ai microfoni di ‘Zona Verde’, su Sport Channel, la delicata situazione societaria in casa Catania: “Purtroppo ci sono passato l’anno scorso alla Sambenedettese. Noi calciatori facemmo fallire la società mettendola in mora per avere il tempo di poter salvare la categoria, poi ci siamo tolti abbastanza stipendi per abbassare il debito sportivo. Penso che anche i giocatori del Catania avranno fatto questo. Ad Avellino invece ci trovammo con una fideiussione presentata in modo non valido e non arrivò l’iscrizione al campionato. A Catania già da qualche anno c’è una situazione non buona. Al di là del tifoso che soffre tantissimo, mi metto nei panni anche dei giovani del Catania. Ci sono ragazzi che guadagnano mille euro al mese e non prendono soldi da mesi. L’anno scorso a San benedetto del Tronto ho trovato un popolo pazzesco, hanno creato una postepay dove ognuno faceva la ricarica per consentirci di giocare. Onore ai giocatori del Catania anche perchè, non prendendo lo stipendio, non hanno l’obbligo di allenarsi. Noi l’anno scorso andammo ai playoff senza prendere soldi da otto mesi, andando avanti con la speranza che si potesse risolvere tutto”.

