ROGITO: la palla passa nuovamente ai curatori, Mancini avrà fornito le garanzie richieste?

“Abbiamo inoltrato oggi ai curatori fallimentari del Calcio Catania una comunicazione formale, specificando che le problematiche emerse martedì scorso sono in via di risoluzione”. E’ quanto scrive attraverso la nota ufficiale emessa nelle scorse ore (leggi qui il comunicato integrale) la FC Catania 1946 di Benedetto Mancini. Da indiscrezioni raccolte, il problema sarebbe riconducibile alla regolarità del bonifico effettuato da una banca estera di 375mila euro, somma richiesta dal Tribunale a titolo di saldo per chiudere il rogito. Mancini ha inoltrato una PEC alla Curatela, ritenendo di avere adempiuto alle richieste affinchè si possa procedere con la firma del rogito. A questo punto la palla passa nuovamente ai curatori, chiamati a valutare il contenuto della PEC per poi eventualmente fissare l’appuntamento (si spera definitivo) per la chiusura dell’operazione.

===>>> MANCINI: “Ho incontrato i curatori che hanno acquisito gli elementi da trasmettere al Tribunale”

