SALA: record negativo, prima cinquina da professionista

C’è sempre una prima volta. Purtroppo per Andrea Sala, una negativissima prima volta visto che mai nella sua carriera da professionista aveva subito cinque reti prima del clamoroso 5-1 di Foggia. Stabilito, pertanto, un nuovo record di cui non andare certamente fieri per l’estremo difensore rossazzurro. In precedenza i passivi peggiori per il portiere classe 1993 si sono registrati proprio nella stagione regolare, subendo quattro gol: Catania 3-4 Turris e Campobasso 4-4 Catania. Andando più indietro nel tempo si segnalano: Arezzo 0-4 Sudtirol (Serie C 2020/21), Sudtirol 4-1 Rimini (Serie C 2019/20), Modena 4-2 Rimini (Serie C 2019/20), Triestina 4-0 Sambenedettese (Serie C 2018/19), Frosinone 4-2 Ternana (Serie B 2017/18), Bari 4-0 Ternana (Serie B 2015/16) e Trapani 4-2 Ternana (Serie B 2014/15).

