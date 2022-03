STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Mancini, giudizio sospeso. Ora non c’è alternativa che fidarsi”

Ivan Cardia, attraverso un articolo redatto per il noto portale specializzato sul calcio di Serie C, TuttoC.com, torna a focalizzare l’attenzione su Benedetto Mancini, attuale Amministratore Unico della FC Catania 1946: “Dell’imprenditore abbiamo scritto spesso e un po’ tutti, del resto è stata la principale novità dell’ultima settimana. Ecco, sul punto abbiamo il dovere di dire una cosa. Abbiamo raccontato tutti i dubbi, nostri e non soltanto nostri, i motivi per cui c’è da vigilare, e lo farà la FIGC che deve dare la sua risposta dopo l’ok del Tribunale. Però a oggi Catania non ha altro che da fidarsi, e così non può non fare chi deve raccontarne il resto della stagione, ma speriamo anche il suo futuro. Oggi c’è Mancini, che ha il passato che ha, ma non sempre il passato è destinato a ripetersi. Quindi diamo un po’ tutti fiducia al nuovo proprietario etneo, sospendiamo il giudizio e poi chiaramente parleranno i fatti”.

