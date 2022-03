SCIACCA (Foggia): “Catania, non solo Moro da tenere d’occhio. Sfruttiamo il vantaggio di giocare in casa”

Vigilia di Foggia-Catania, parla il difensore rossonero Giacomo Sciacca in vista del match: “Immagino un finale di campionato in cui dovremo dare tutto perchè probabilmente non abbiamo rispettato le aspettative nella fase iniziale del girone d’andata e quindi dobbiamo cercare di riprenderci i punti persi all’inizio. Nelle ultime gare affronteremo squadre di alta classifica, importante sarà sfruttare appieno il vantaggio di giocare in casa. Dobbiamo portare il Foggia più in alto possibile giocando dei playoff all’altezza. Moro? Un attaccante che fa 21 gol sicuramente sarà da tener d’occhio però il Catania è composto da altri componenti da tenere ugualmente d’occhio, dovremo fare una gara a 360 gradi, senza concentrarci unicamente su Moro. Poi ovviamente dovremo stare sull’attenti quando ci sarà lui da marcare. In cosa migliorare? Nell’interpretazione delle partite, giocando come vuole il mister anche quando troviamo avversarie che si chiudono di più”.

