SERIE C: balzo del Picerno in classifica, Catania dodicesimo

Risultato importante nel girone C di Serie C. Dopo la cinquina che il Palermo ha inflitto al Taranto, vince anche il Picerno. Lucani vittoriosi per 3-2 tra le mura amiche contro il Campobasso, a conclusione di un match ricco di emozioni. Ospiti addirittura avanti di due reti inizialmente con Pace ed Emmausso, la formazione locale però non ci sta e trova al 37′ il gol del momentaneo 1-0 a firma di Parigi. Nella ripresa il Picerno preme sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, che si concretizza al minuto 69 con Esposito. Non è finita qui perchè la compagine allenata da Leonardo Colucci trova la realizzazione che vale il sorpasso: autore del tris, il centrocampista palermitano Pitarresi al 76′. L’esito del match consente al Picerno di compiere un gran balzo in avanti, salendo all’ottavo posto con 46 punti, 3 in più rispetto al Catania che, però, ha una gara in meno.

Ecco come cambia la classifica del gruppo C:

1. Bari 72

2. Catanzaro 62

3. Avellino 59

4. Monopoli 58

5. Palermo 57

6. Virtus Francavilla 55

7. Foggia 53

8. Picerno 46

9. Turris 45

10. Monterosi Tuscia 44

11. Latina 44

12. Catania 43

13. Juve Stabia 43

14. Campobasso 40

15. Taranto 36

16. ACR Messina 36

17. Paganese 32

18. Potenza 32

19. Fidelis Andria 29

20. Vibonese 20

